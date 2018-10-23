В Китае открыли самый длинный морской мост в мире

23 октября, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В Китае сегодня открыли самый длинный морской мост в мире, соединяющий Гонконг, Чжухай и Макао. Церемонию открытия в Чжухае посетил лидер КНР Си Цзиньпин.
Сооружение длиной 55 км представляет собой целый комплекс из мостов и подводных тоннелей, которые пересекают дельту Жемчужной реки, соединяя ее западный и восточные берега. Таким образом, данная постройка связывает между собой Гонконг, Чжухай и Макао - крупнейшие города региона.
Ожидается, что мост будет способствовать финансовой, логистической и туристической кооперации района. Свободное движение по мосту откроется 24 октября.-0-
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