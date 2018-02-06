В Китае полностью замерз второй по величине водопад

6 февраля, Тайюань /БЕЛТА - Синьхуа/. Водопад Хукоу на реке Хуанхэ - второй по величине водопад Китая - покрылся толстой коркой льда.

Водопад высотой около 20 м расположен на границе провинций Шэньси и Шаньси. Он знаменит своими желтыми водами и громоподобным шумом. Недавно температура воздуха здесь опустилась до минус 17 градусов - и водопад покрылся льдом.

"В предыдущие годы водопад замерзал лишь частично, но в этом году из-за аномальных холодов он покрылся льдом полностью", - рассказал местный фотограф Люй Гуймин, который наблюдает за водопадом Хукоу уже на протяжении 20 лет.-0-