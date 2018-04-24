24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае при пожаре в здании караоке погибли 18 человек, пятеро пострадали, сообщают информагентства.

Возгорание произошло в ночь на 24 апреля в караоке в городе Цинъюань китайской провинции Гуандун. Прибывшие на место происшествия службы оперативно справились с огнем, однако избежать большого количества жертв пожара не удалось. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города.

Причина возгорания пока не называется. По предварительным данным, это мог быть поджог. Ведется расследование.-0-