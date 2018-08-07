В Китае при выбросе газа в шахте погибли минимум 4 человека

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимум четыре человека погибли при выбросе газа в шахте на юге Китая, передают информагентства со ссылкой на Синьхуа.

Внезапный выброс угля и газа произошел в понедельник вечером на шахте в районе города Паньчжоу. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 4 человека, еще 9 считаются пропавшими без вести, сейчас проводятся поисково-спасательные работы. Причина происшествия устанавливается.

Как сообщалось ранее, 6 июня в провинции Ляонин на северо-востоке Китая произошел взрыв на железорудной шахте. Тогда удалось спасти 23 горняков, 11 человек погибли.-0-