В Китае при выбросе газа в шахте погибли минимум 4 человека

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимум четыре человека погибли при выбросе газа в шахте на юге Китая, передают информагентства со ссылкой на Синьхуа.
Внезапный выброс угля и газа произошел в понедельник вечером на шахте в районе города Паньчжоу. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 4 человека, еще 9 считаются пропавшими без вести, сейчас проводятся поисково-спасательные работы. Причина происшествия устанавливается.
Как сообщалось ранее, 6 июня в провинции Ляонин на северо-востоке Китая произошел взрыв на железорудной шахте. Тогда удалось спасти 23 горняков, 11 человек погибли.-0-
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