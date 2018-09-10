В Китае прохожие спасли девочку, повисшую на балконе четвертого этажа

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае двое прохожих спасли девочку, повисшую на балконе четвертого этажа, сообщает британская газета Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Чаншу. Мать уложила ребенка спасть и отлучилась из дома. Девочка двух-трех лет проснулась, открыла окно и забралась на маленький балкон для кондиционера. Она с трудом держалась за перила на внешней стороне балкона, когда ее заметили двое проходивших мимо мужчин. Они менее чем за две минуты взобрались на четвертый этаж по трубе, а затем добрались до ребенка по карнизам и кондиционерам.

Отец девочки выразил мужчинам благодарность за спасение ребенка, а власти города планируют наградить их за отвагу.-0-