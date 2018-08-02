В Китае цементовоз опрокинулся на легковушки: погибли 9 человек

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Китая в ДТП погибли 9 человек, двое травмированы, сообщают информагентства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в уезде Хуэйдун провинции Гуандун, когда цементовоз опрокинулся на проезжавшие рядом две легковые машины. Кроме погибших, еще два человека получили травмы, их состояние врачи оценивают как стабильное. Водитель грузовика задержан, полиция выясняет причины аварии.-0-