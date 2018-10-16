В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологической центр.

Эпицентр стихии находился на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

В свою очередь, как сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана, отголоски землетрясения с эпицентром на территории Китая ощутили жители Казахстана. В населенных пунктах Шалкаде, Кетмень и Нарынкол подземные толчки ощущались силой в 2 балла.-0-