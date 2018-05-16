В КНДР намерены присоединиться к усилиям по запрету ядерных испытаний

16 мая, Женева /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР выразила готовность присоединиться к международным усилиям по полному запрещению ядерных испытаний. Об этом заявил постпред КНДР при отделении ООН Хан Тхэ Сон на конференции по разоружению в Женеве.

"КНДР присоединится к остальному миру в своем стремлении и усилиях по запрету всех гражданских и военных ядерных испытаний", - заявил дипломат.

КНДР планирует закрыть свой ядерный полигон, на котором ранее были проведены шесть тестов ядерной программы страны, в один из дней в период между 23 и 25 мая.-0-