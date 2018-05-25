В Конго 50 человек погибли в результате кораблекрушения

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате кораблекрушения, случившегося на реке в северо-западной части Демократической Республики Конго, погибли 50 человек, сообщает ТАСС.
Трагедия произошла в ночь с 23 на 24 мая. Как уточняет агентство Associated Press, ссылаясь на заявление местных властей, в момент крушения на судне находились около 100 человек.
В настоящее время обнаружены тела 50 погибших. Ведется расследование причин инцидента.-0-
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