В Конго 50 человек погибли в результате кораблекрушения

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате кораблекрушения, случившегося на реке в северо-западной части Демократической Республики Конго, погибли 50 человек, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла в ночь с 23 на 24 мая. Как уточняет агентство Associated Press, ссылаясь на заявление местных властей, в момент крушения на судне находились около 100 человек.

В настоящее время обнаружены тела 50 погибших. Ведется расследование причин инцидента.-0-