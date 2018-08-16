В Коннектикуте 46 человек пострадали из-за передозировки наркотиком

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Нью-Хейвен (штат Коннектикут, США) 46 человек пострадали из-за передозировки наркотиком, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.
По данным телеканала, полиция штата Коннектикут арестовала подозреваемого в связи с массовой передозировкой наркотическим веществом в парке города Нью-Хейвен. Его имя будет названо после опознания его одним из пострадавших.
Пострадавшие были доставлены в местные больницы с рвотой, галлюцинациями, низким кровяным давлением, в бессознательным состоянии. Все госпитализированные живы, им оказывается необходимая медицинская помощь. По неподтвержденным данным, причиной массового отравления могла стать синтетическая марихуана, смешанная с другими веществами.-0-
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