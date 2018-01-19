19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Кремле считают важнее приверженность минским договоренностям, чем выбор места обсуждения мер урегулирования в Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает БЕЛТА.

"В данном случае место не имеет столь большого значения. Значение имеют приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других, приверженность "нормандскому формату", - сказал Дмитрий Песков.

Вопрос о переносе переговоров по Донбассу из Минска в другое место был затронут на встрече между американским президентом Дональдом Трампом и его коллегой Нурсултаном Назарбаевым во время визита казахстанского лидера в Вашингтон 16 января. По словам Нурсултана Назарбаева, в частности, речь шла о том, что "Минск-1" застопорился, нужен "Минск-2".-0-