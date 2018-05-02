В Крыму автобус с детьми попал в ДТП

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крыму автобус с детьми 1 мая попал в ДТП, пострадали 9 человек, в том числе 5 детей, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.
Пострадавшие госпитализированы. По данным Минздрава, двое детей находятся в тяжелом состоянии, состояние еще троих средней степени тяжести. Состояние одного из взрослых пострадавших оценивается как тяжелое.
Авария с участием микроавтобуса "Форд" и легкового автомобиля "Шкода" произошла на трассе Симферополь - Евпатория. По предварительным данным, водитель микроавтобуса заснул и съехал со своей полосы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4258 BYN
|2.42 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2 BYN
|2.012 BYN
|2.018 BYN
|RUB
|3.2212 BYN
|3.17 BYN
|3.194 BYN