В Крыму произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крыму в городе Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера крымского правительства Игоря Михайличенко.
В результате выброса на листьях деревьев, крышах домов, металлических предметах образовался маслянистый желтоватый налет. В Армянск экстренно выехали представители Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, Роспотребнадзора, прокуратуры.
Взяты пробы выпавшего вещества. Выводы о его природе будут сделаны после проведения соответствующих исследований.-0-
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