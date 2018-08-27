В Крыму произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крыму в городе Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера крымского правительства Игоря Михайличенко.

В результате выброса на листьях деревьев, крышах домов, металлических предметах образовался маслянистый желтоватый налет. В Армянск экстренно выехали представители Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, Роспотребнадзора, прокуратуры.

Взяты пробы выпавшего вещества. Выводы о его природе будут сделаны после проведения соответствующих исследований.-0-