В Кувейте обрушилось ограждение на стадионе: есть пострадавшие

Инцидент произошел на стадионе Джабер-эль-Ахмед в Кувейте во время финала Кубка наций Персидского залива по футболу. Ранения, по разным сведениям, получили от 20 до 30 человек.

Как сообщается, не выдержала конструкция стеклянного ограждения. Основную массу пострадавших составляют болельщики сборной Омана, которая и выиграла турнир.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На стадионе предприняты дополнительные меры, призванные усилить безопасность остальных болельщиков.

Фото AFP