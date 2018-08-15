В Кыргызстане с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 12 человек

15 августа, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Ошской области Кыргызстана госпитализированы 12 человек с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Кыргызстана.
По данным ведомства, у госпитализированных взяты пробы, лабораторного подтверждения диагноза пока нет. Результаты анализов будут готовы через несколько дней.
Госпитализированные получают профилактическое лечение. По предварительным данным, все они участвовали в забое больной коровы, а затем поделили мясо.-0-
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