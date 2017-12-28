В Кыргызстане сильный ветер повредил кровли более 1 тыс. зданий - МЧС

28 декабря, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Сильный ветер, который обрушился на Таласскую область Кыргызстана сегодня рано утром, разрушил кровли более тысячи зданий.
"Вследствие порывистого ветра были разрушены кровли 952 жилых домов, 56 социальных объектов и десятка бытовых построек", - сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.
По данным ведомства, сильный ветер был зафиксирован на территории Кара-Бууринского, Манасского и Бакай-Атинского районов Таласской области. Так, в Кара-Бууринском районе скорость ветра достигала 25-30 м/с, в результате чего были разрушены кровли 182 жилых домов, 15 социальных объектов, а также 72 сараев.
В Манасском районе, по сообщению МЧС, ветер снес кровли 288 домов и 10 соцобъектов, а также повредил оконные стекла у ряда построек. В Бакай-Атинском районе от ветра пострадали 6 жилых домов и 3 социальных объекта.
В настоящее время ведутся работы по вычислению материального ущерба вследствие погодных изменений.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3553 BYN
|2.355 BYN
|2.36 BYN
|USD
|1.9727 BYN
|1.975 BYN
|1.985 BYN
|RUB
|3.4279 BYN
|3.4 BYN
|3.42 BYN