В Кыргызстане сильный ветер повредил кровли более 1 тыс. зданий - МЧС

28 декабря, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Сильный ветер, который обрушился на Таласскую область Кыргызстана сегодня рано утром, разрушил кровли более тысячи зданий.

"Вследствие порывистого ветра были разрушены кровли 952 жилых домов, 56 социальных объектов и десятка бытовых построек", - сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По данным ведомства, сильный ветер был зафиксирован на территории Кара-Бууринского, Манасского и Бакай-Атинского районов Таласской области. Так, в Кара-Бууринском районе скорость ветра достигала 25-30 м/с, в результате чего были разрушены кровли 182 жилых домов, 15 социальных объектов, а также 72 сараев.

В Манасском районе, по сообщению МЧС, ветер снес кровли 288 домов и 10 соцобъектов, а также повредил оконные стекла у ряда построек. В Бакай-Атинском районе от ветра пострадали 6 жилых домов и 3 социальных объекта.

В настоящее время ведутся работы по вычислению материального ущерба вследствие погодных изменений.-0-