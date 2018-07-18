В Кызыле почти 140 человек отравились после обеда в закусочной

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кызыле (Россия) почти 140 человек отравились после обеда в закусочной, передают информагентства.
Около 50 человек, в том числе 17 детей, попали в больницу города с острой кишечной инфекцией 17 июля. Установлено, что люди отравились мясом курицы в одной из закусочных.
Сегодня в медицинских учреждениях находится 61 человек, 16 из них в стабильно тяжелом состоянии. Всего зарегистрировано 137 случаев заболевания, среди пострадавших 37 детей.
По факту отравления полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Закусочная на время проверки закрыта.-0-
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