В Кызыле почти 140 человек отравились после обеда в закусочной

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кызыле (Россия) почти 140 человек отравились после обеда в закусочной, передают информагентства.

Около 50 человек, в том числе 17 детей, попали в больницу города с острой кишечной инфекцией 17 июля. Установлено, что люди отравились мясом курицы в одной из закусочных.

Сегодня в медицинских учреждениях находится 61 человек, 16 из них в стабильно тяжелом состоянии. Всего зарегистрировано 137 случаев заболевания, среди пострадавших 37 детей.

По факту отравления полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Закусочная на время проверки закрыта.-0-