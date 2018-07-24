В Лаосе после прорыва дамбы сотни человек пропали без вести

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате прорыва плотины на юго-востоке Лаоса пропали без вести сотни человек. Есть погибшие, их точное количество пока неизвестно, сообщает ТАСС.
По имеющимся сведениям, плотина обрушилась накануне вечером. Находящийся поблизости поселок пострадал от сильного наводнения: поток воды в 5 млрд куб.м разрушил более тысячи домов, в результате чего свыше 6,5 тыс. человек лишились крова.
Причина обрушения конструкции не установлена. Местные власти призвали правительственные организации, госслужащих, представителей деловых кругов, полицейских и военных оказать помощь пострадавшим, обеспечив их продуктами питания, одеждой, питьевой водой и медикаментами.-0-
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