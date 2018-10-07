В Литве на учениях погиб военнослужащий из Германии

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве в ходе военных учений на Пабрадском полигоне погиб военнослужащий из Германии. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Литвы, сообщает ТАСС.
Несчастный случай произошел при столкновении с деревом бронированного транспортного средства, которым управлял военный. О случившемся проинформированы близкие погибшего.
Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.-0-
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