В Литве на учениях погиб военнослужащий из Германии

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве в ходе военных учений на Пабрадском полигоне погиб военнослужащий из Германии. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Литвы, сообщает ТАСС.

Несчастный случай произошел при столкновении с деревом бронированного транспортного средства, которым управлял военный. О случившемся проинформированы близкие погибшего.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.-0-