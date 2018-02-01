1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве выбрали три лучшие идеи для развития страны. Идеи-победительницы были названы сегодня на специальной конференции с участием первых лиц государства, сообщает ТАСС.

Акция "Идея для Литвы" была приурочена к 100-летию независимости и длилась пять месяцев. Организаторами было рассмотрено свыше 1,5 тыс. инициатив. В итоге победили три идеи: ввести двойное гражданство, сделать к 2025 году профессию учителя престижной и помочь молодым семьям в приобретении жилья.

При этом оказавшаяся на первом месте идея узаконить двойное гражданство имеет для Литвы особое значение. Согласно разным оценкам, за годы независимости Литву покинуло от 700 тыс. до 1 млн человек (население страны составляет 2,8 млн человек). Двойное гражданство могло бы способствовать тому, чтобы уехавшие граждане сохраняли связь с родиной.-0-