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В Лондоне во время карнавала карибской культуры полиция задержала 395 человек

В мире 28.08.2018 | 09:17
Фото Reuters
Фото Reuters

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне (Великобритания) во время ежегодного карнавала карибской культуры полиция задержала 395 человек, сообщает британская газета The Guardian.

По данным Скотланд-Ярда, при задержаниях пострадали около 30 полицейских. У нарушителей правопорядка изъято 37 единиц оружия. Большинству задержанных предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, незаконном владении оружия, нападении на полицейских и преступлениях сексуального характера.

Отмечается, что в этом году количество задержанных во время карнавала значительно больше, чем в 2017 году. Это связано с тем, что полицейским было позволено останавливать и обыскивать даже тех людей, которые не вызывали подозрений.

Карнавал карибской культуры ежегодно проходит в лондонском районе Ноттинг-Хилл и является одним из самых крупных уличных фестивалей Европы. В мероприятии участвуют более миллиона человек, в том числе тысячи туристов.-0-

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Теги
Великобритания, наркотики, праздник, преступление
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