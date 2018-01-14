Потолок обрушился в ночном клубе Мадрида: есть постращавшие

В ночь на 14 января в одном из клубов Мадрида рухнул подвесной потолок. Пострадали по меньшей мере 26 человек в возрасте от 20 до 40 лет, передают информагентства со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям.
Обрушение произошло примерно в 1-30 по местному времени в клубе La Suegra, расположенном в районе Карабанчель. 11 пострадавших доставили в лечебные учреждения с легкими травмами и ушибами. Общая площадь рухнувшего потолка составила 16 кв. м.
Всех посетителей эвакуировали с места происшествия, а полиция приступила к расследованию инцидента.
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