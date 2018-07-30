30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мьянме 23 человека стали жертвами оползня, сообщают информационные агентства со ссылкой на агентство Синьхуа.

Оползень, вызванный обрушением шахты в горнодобывающем районе на севере Мьянмы, произошел на прошлой неделе. Обрушилась девяностометровая стена неиспользуемой шахты по добыче нефрита в штате Качин. Сначала пропавшими без вести числились 27 человек, но в понедельник нашли тела 23 шахтеров. Операция по поиску еще четырех человек продолжается,

Как ранее сообщалось, оползень такого же масштаба произошел в регионе 14 июля. В результате как минимум 10 человек погибли, еще 43 получили ранения.-0-