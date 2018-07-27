В Мьянме из-за ливней тысячи людей покинули дома

На юго-востоке Мьянмы в результате сильных ливней тысячи людей были вынуждены покинуть свои жилища. Об этом сообщает 27 июля AFP.

Непрерывные муссонные дожди залили штаты Карен и Монт и регион Баго. В результате ливней более шести тыс. человек переселены в Пхаан и около четырех тыc. - в Мьявад

Вокруг столицы штата Карен создано 11 временных лагерей. Местные синоптики не дают прогноза на улучшение погоды.