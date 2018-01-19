В Молдове более 160 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды

19 января, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. В Молдове 166 населенных пунктов в 15 районах остались без электроэнергии из-за сильного снегопада.
Пресс-секретарь Национального инспектората патрулирования (НИП) Наталья Головко подчеркнула, что за последние сутки было зарегистрировано восемь серьезных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили различные травмы.
"В течение ночи по всей территории страны для поддержки дорожной безопасности и оказания помощи по очистке и обработке дорог было задействовано 54 экипажа и 101 сотрудник НИП", - добавила Наталья Головко.
Из-за снегопада в Молдове остаются закрытыми более 40 учебных заведений.-0-
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