В Молдове в ДТП погибли трое детей

20 июля, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. В ДТП около молдавского села Леушены 4 человека, в том числе 3 детей, погибли, еще 4 человека пострадали.

По данным полиции, в пересекавшую трассу гужевую повозку, в которой находилось 8 человек, сзади въехал автомобиль под управлением 34-летнего мужчины.

В результате столкновения погибли пассажиры повозки: 25-летняя женщина, двое мальчиков (в возрасте 4 и 16 лет) и 5-летняя девочка. Еще две женщины (21 и 26 лет), 28-летний мужчина и парень 18 лет получили травмы. Их доставили в районные больницы.

Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Марианна Бециву отметила, что во время ДТП водитель был трезв, однако мог превысить скорость. В результате происшествия водитель не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-