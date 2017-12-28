В Московском метрополитене открылся бесплатный каток

28 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Московский метрополитен открыл для пассажиров бесплатный каток в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию Московского центрального кольца (МЦК) "Площадь Гагарина".

Каток из синтетического льда - необычный подарок пассажирам. Как рассказала на открытии катка замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, эта площадка отвечает всем требованиям безопасности, просматривается с камер видеонаблюдения и не мешает проходящим мимо людям.

Каток и пункт проката коньков будут работать бесплатно. На ледовой площадке в 200 кв.м смогут одновременно кататься около 30 человек. Если желающих покататься будет слишком много, то будут вводиться временные ограничения на сеанс. За порядком на катке будут следить администратор, а также сотрудники службы безопасности, дежурящие в этом переходе.

В программе работы катка запланированы показательные выступления фигуристов и занятия с тренерами.

Каток будет открыт для посетителей ежедневно с 10.00 до 22.00 до 10 января. 31 декабря он будет работать до 21.00, а 1 января откроется в 11.00. Рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей и пункт проката коньков.-0-