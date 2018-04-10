В Москве установят памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Вопрос об установке памятника комиссия по монументальному искусству Мосгордумы планирует рассмотреть 12 апреля. Местом установки скульптуры выбран парк Зарядье. Монумент передадут в дар городу.

Имя оперного певца планируется также присвоить Красноярскому государственному театру оперы и балета, а также одному из самолетов "Аэрофлота".

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в 2017 году в Лондоне в возрасте 55 лет. В марте этого года его родителям вручили премию за лучший альбом года на первой Международной профессиональной музыкальной премии в области классической музыки BraVo. Альбом вышел после смерти певца.