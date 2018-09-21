В Нидерландах поезд наехал на электрокар: погибли четверо детей

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах четверо детей погибли в результате наезда поезда на электрокар, сообщает русская служба BBC.
Трагедия произошла в городе Осс. В электрокаре, которым управляла сотрудница одного из детских центров, в момент аварии находились пять детей. Они направлялись в начальную школу. По предварительным данным, электрокар, который выглядит как фургончик с открытым верхом, выехал на железнодорожный переезд за несколько секунд до приближения поезда.
Управлявшая электрокаром женщина заявила о неисправности тормозов.-0-
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