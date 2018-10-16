В Нигерии исламские экстремисты убили сотрудницу Красного Креста

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исламские экстремисты в Нигерии убили сотрудницу Красного Креста, которую они удерживали в заложницах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление нигерийского министерства информации.

Заложница была убита после того, как закончился срок ультиматума, который поставили похитители. Нигерийская газета The Cable сообщила, что жертву звали Хаува Леман, она была нигерийкой, работницей Международного Комитета Красного Креста, акушеркой, студенткой медицинского факультета университета города Майдугури.

Леман была захвачена в заложницы в марте этого года в числе трех сотрудниц Красного Креста во время нападения боевиков военный лагерь в городе Ранн на северо-востоке Нигерии. В ходе той атаки погибли 4 нигерийских военнослужащих, четверо полицейских и четыре сотрудника гуманитарных организаций.

Трех сотрудниц Красного Креста взяли в заложники. Одна из трех заложниц, Сайфура Ахмед Хорса, была убита в сентябре. Экстремисты заявили, что они убили Хауву и Сайфуру потому, что они были мусульманками, которые отступились от своей веры, согласившись сотрудничать с международными гуманитарными организациями.

Леман была убита террористами одной из фракций "Боко харам", которая называет себя "Исламское государство в Западной Африке". Террористы из "Боко харам" продолжают удерживать третью заложницу, медсестру по имени Элис Нгадда, сотрудницу Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ).-0-