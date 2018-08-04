В Нигерии при крушении лодки погибли более 20 человек

На северо-западе Нигерии в штате Сокото перевернулась лодка, 21 человек погиб. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Перегруженная лодка, в которой находились около 50 человек, перевернулась из-за сильных волн. Погибли 17 женщин и 4 ребенка. Спасены 29 человек.

По информации местной газеты Daily Trust, пассажиры возвращались в свою деревню, из которой ранее убежали из-за атаки боевиков.