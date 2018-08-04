В Нигерии при крушении лодки погибли более 20 человек

На северо-западе Нигерии в штате Сокото перевернулась лодка, 21 человек погиб. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Перегруженная лодка, в которой находились около 50 человек, перевернулась из-за сильных волн. Погибли 17 женщин и 4 ребенка. Спасены 29 человек.
По информации местной газеты Daily Trust, пассажиры возвращались в свою деревню, из которой ранее убежали из-за атаки боевиков.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3316 BYN
|2.322 BYN
|2.333 BYN
|USD
|2.0136 BYN
|2.007 BYN
|2.015 BYN
|RUB
|3.1754 BYN
|3.158 BYN
|3.178 BYN