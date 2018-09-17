В Нью-Йорке при пожаре на парковке торгового центра пострадали 17 человек

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке (США) на парковке торгового центра Kings Plaza произошел крупный пожар, 17 человек пострадали, сообщает американская газета New York Post.
По данным полиции, среди пострадавших 15 сотрудников пожарной службы. Всего в тушении огня принимают участие более 200 человек.
В данный момент торговый центр Kings Plaza закрыт. Причины возгорания пока не установлены.-0-
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