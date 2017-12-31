В номере отеля Hyatt в Хьюстоне нашли арсенал оружия, подозреваемый задержан

В номере отеля Hyatt Regency Houston, расположенном в Хьюстоне, штат Техас (США), обнаружен арсенал оружия. По сообщениям информагентств, в отеле планировали организовать новогоднюю юбилейную вечеринку.

Полицию вызвал в бар один из посетителей отеля. Он указал на мертвецки пьяного мужчину, который отказывался покинуть заведение. Полицейские сопроводили его в 28-й номер, который занимал дебошир и увидели там коробку патронов.

Офицер вызвал подмогу и в присутствии других полицейских обыскал номер. Там нашли полуавтоматическую гражданскую винтовку AR-15, дробовик, пистолет и много патронов к ним.

Пикап постояльца Chevrolet Silverado транспортировали на спецстоянку. Допрос подозреваемого отложен до того момента, как он протрезвеет.

Hyatt Regency выпустил пресс-релиз, в котором пообещал, что безопасность постояльцев превыше всего и мероприятия не отменяются.