В Норвегии в результате урагана без электричества остались более 30 тыс. домовладений

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 тыс. домов остались без электричества в области Агдер на юге Норвегии. Причиной стал ураган "Кнуд". Об этом говорится в сообщении на сайте местной энергокомпании Agder Energi.

Энергетики восстанавливают подачу электричества, задействованы все бригады. Из-за упавших деревьев закрыт проезд по двум дорогам на юге страны - Серланнсбанен и Остфольдбанен. Власти Норвегии объявили "красный" уровень опасности.

В Дании результатом урагана стал ветер скоростью в некоторых регионах почти 33 м/с. В Швеции 21 сентября отменяли поезда, а людям рекомендовали не покидать свои дома.

Удара стихии ожидают 22 сентября в Финляндии. Финский Метеорологический институт предупредил, что ветер может усилиться до 20 м/с. В связи с этим возможны изменения в расписании паромов в Финляндии.-0-