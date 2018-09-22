В Норвегии в результате урагана без электричества остались более 30 тыс. домовладений

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 тыс. домов остались без электричества в области Агдер на юге Норвегии. Причиной стал ураган "Кнуд". Об этом говорится в сообщении на сайте местной энергокомпании Agder Energi.
Энергетики восстанавливают подачу электричества, задействованы все бригады. Из-за упавших деревьев закрыт проезд по двум дорогам на юге страны - Серланнсбанен и Остфольдбанен. Власти Норвегии объявили "красный" уровень опасности.
В Дании результатом урагана стал ветер скоростью в некоторых регионах почти 33 м/с. В Швеции 21 сентября отменяли поезда, а людям рекомендовали не покидать свои дома.
Удара стихии ожидают 22 сентября в Финляндии. Финский Метеорологический институт предупредил, что ветер может усилиться до 20 м/с. В связи с этим возможны изменения в расписании паромов в Финляндии.-0-
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