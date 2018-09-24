В Новой Зеландии нашли иголки в клубнике

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из магазинов сети Countdown в городе Окленде (Новая Зеландия) были обнаружены иглы в упаковке с клубникой, произведенной в Австралии, сообщает BBC.

Администрация торговой сети Countdown заявила, что будет безоговорочно принимать возвращаемые товары в случае сомнений в их безопасности. В сообщении компании говорится, что пока не зарегистрировано никаких травм, но в целях безопасности покупателям следует разрезать каждую ягоду перед употреблением.

Сегодня, 24 сентября, две крупнейшие новозеландские торговые сети объявили о прекращении импорта австралийской клубники.

Ранее покупатели стали массово обнаруживать иглы в клубнике, яблоках и бананах, продававшихся в супермаркетах Австралии. Сообщалось о не менее чем 100 случаях обнаружения иголок в австралийских продуктовых магазинах. Это вызвало панику по всей стране, разразился скандал. Некоторые стали публиковать в соцсетях фальшивые фотографии фруктов и ягод с иглами. Власти страны выступили с предупреждением, что шутники, размещающие изображения клубники с иглами в Facebook и утверждающие, что они обнаружили испорченные плоды, могут столкнуться с судебным преследованием. Австралийское правительство после инцидентов ввело в действие новый более жесткий закон об ответственности за порчу пищевых продуктов, увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет и объявив также награду в 100 тыс. австралийских долларов за предоставление информации.

Производителям клубники пришлось выбросить десятки тонн нереализованной продукции. Они опасаются, что возникшая в самый разгар сезона паника приведет к большим убыткам в отрасли. По всей Австралии цены на клубнику резко снизились, а в Западной Австралии клубника продается ниже себестоимости.-0-