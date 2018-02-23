В Одессе неизвестные захватили здание санатория

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Одессе неизвестные захватили административное здание санатория "Лермонтовский". Об этом сообщают СМИ.
По словам директора санатория Дмитрия Антипова, около 70 человек сегодня ранним утром захватили административное здание санатория "Лермонтовский" и не пускают внутрь сотрудников. Нападавшие были вооружены ломами и арматурой.
Отмечается, что в данный момент в здании санатория проходят реабилитацию 150 человек.
По данным адвоката Ильи Халдя, который защищает интересы администрации "Лермонтовского", ситуация с санаторием тянется уже несколько лет, его оспаривают друг у друга две структуры.-0-
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