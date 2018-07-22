В Осло открыли памятник жертвам Брейвика

Памятник жертвам двойного теракта, устроенного Андерсом Брейвиком ровно семь лет назад, открыли 22 июля в правительственном квартале Осло на площади Юхана Нюгордсволда. Об этом сообщает газета Aftenposten.

Памятник представляет собой прозрачную стену, на которую нанесены имена погибших и их возраст. Примыкающая к ней горизонтальная поверхность засыпана кусочками стекла, символизирующими битое стекло, покрывшее после взрыва бомбы соседние улицы.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на открытии монумента подчеркнула, что 22 июля навсегда останется траурным днем для жителей страны. "Это была атака на нашу демократию. Невинные люди были убиты в попытке оказать влияние на открытость, многообразие и доверие, которые характеризуют норвежское общество", - отметила глава правительства.

В Осло из Брюсселя приехал руководитель предыдущего правительства Норвегии Йенс Столтенберг, который сейчас занимает пост генерального секретаря НАТО. Столтенберг подчеркнул, что считает необходимым лично отдать дань уважения погибшим и раненым, так как события 22 июля имеют для него "большое личное значение".

Церемония в память о жертвах двойного теракта пройдет также на острове Утёйа.

Брейвик был приговорен к 21 году тюремного заключения за двойной теракт в Норвегии. 22 июля 2011 года он привел в действие мощное взрывное устройство, у одного из правительственных зданий в центре Осло. В результате погибли восемь человек, сотни были ранены.

В тот же день он открыл огонь по людям, находившимся на острове Утёйа, убил 69 и ранил 66 человек.

Несмотря на то, что на момент совершения теракта 21-летний тюремный срок был максимальным по норвежскому законодательству, он может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.

В прошлом году Брейвик впервые заявил о том, что сожалеет о совершенных преступлениях.

Год назад стало известно, что по документам Брейвика теперь официально зовут Фьотольф Хансен.

По оценкам экспертов, Брейвик не сопереживает своим жертвам и не осознает истинных масштабов совершенных преступлений.