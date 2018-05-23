В Пакистане из-за жары за три дня погибли 65 человек

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аномальная жара установилась на территории Пакистана, за трое суток в стране погибли 65 человек, сообщают информагентства.

В крупнейшем городе Пакистана Карачи столбик термометра поднялся до 44 градусов по Цельсию. Ситуацию усугубляют перебои в подаче электроэнергии, а также пост в священный месяц Рамадан, во время которого большинство мусульман отказываются от еды и питья в дневное время.

Власти опасаются, что число жертв будет расти. Так, в 2015 году из-за жары в одном только городе Карачи погибли более 1,3 тыс. человек.-0-