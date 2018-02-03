В Пакистане при атаке террориста-смертника погибли трое военнослужащих

На северо-западе Пакистана террорист-смертник совершил атаку на военный объект в районе Сват. В результате произошедшего погибли не менее троих военнослужащих, а также семеро получили различные ранения. Об этом сообщает ТАСС.

Ответственность за произошедший теракт взяло на себя "Движение талибов Пакистана". Полиция оцепила район, разыскиваются сообщники террориста.-0-