В Пакистане при атаке террориста-смертника погибли трое военнослужащих

На северо-западе Пакистана террорист-смертник совершил атаку на военный объект в районе Сват. В результате произошедшего погибли не менее троих военнослужащих, а также семеро получили различные ранения. Об этом сообщает ТАСС.
Ответственность за произошедший теракт взяло на себя "Движение талибов Пакистана". Полиция оцепила район, разыскиваются сообщники террориста.-0-
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