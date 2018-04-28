В Пакистане строят третью в мире по размерам мечеть

В пакистанском городе Карачи ведется строительство мечети, в которой одновременно смогут молиться около 800 тысяч верующих. Это культовое здание станет третьим по величине в мире. Самые большие мусульманские храмы – Масджид-аль-Харам в Мекке и Масджид-ан-Набави в Медине.

Новая мечеть будет построена и оборудована в традиционном исламском стиле.

Запланировано создание целого комплекса. Кроме мечети, в него войдут Исламский культурный центр, Исламский исследовательский центр, Исламский музей и Международный университет.