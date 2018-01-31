В Пекине автовладельцы будут получать деньги за отказ от вождения

31 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Пекинские власти мотивируют горожан чаще пользоваться общественным транспортом, а не личными автомобилями.

С этой целью Пекинская экологическая биржа запустила платформу "Люйсинчжэ" ("Зеленый путник"). Пользователям этого сервиса необходимо установить в автомобиле специальное устройство, которое будет считать время в дороге и расход энергии. За каждый день отказа от вождения автовладельцы будут получать по 0,5 юаня ($0,08), говорится в заявлении биржи.

Платформа призвана через использование рыночных механизмов помочь справиться с заторами на дорогах и сократить количество выбросов автотранспорта.-0-