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В Пенсильвании при стрельбе в доме престарелых погибли два человека

В мире 20.09.2018 | 07:46
На месте происшествия. Фото NBC
На месте происшествия. Фото NBC

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли после того, как неизвестный 19 сентября открыл стрельбу в одном из домов престарелых в штате Пенсильвания США, сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение телекомпании NBC.

Инцидент произошел в населенном пункте Ист-Гошен, расположенном в округе Честер.

На место преступления приехала полиция и машины скорой помощи. Известно, что нападавшему удалось скрыться с места преступления.

Другие подробности инцидента не сообщаются.-0-

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Теги
смерть, стрельба, США
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