В Пенсильвании при стрельбе в доме престарелых погибли два человека

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли после того, как неизвестный 19 сентября открыл стрельбу в одном из домов престарелых в штате Пенсильвания США, сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение телекомпании NBC.

Инцидент произошел в населенном пункте Ист-Гошен, расположенном в округе Честер.

На место преступления приехала полиция и машины скорой помощи. Известно, что нападавшему удалось скрыться с места преступления.

Другие подробности инцидента не сообщаются.-0-