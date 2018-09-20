В Пенсильвании при стрельбе в доме престарелых погибли два человека

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли после того, как неизвестный 19 сентября открыл стрельбу в одном из домов престарелых в штате Пенсильвания США, сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение телекомпании NBC.
Инцидент произошел в населенном пункте Ист-Гошен, расположенном в округе Честер.
На место преступления приехала полиция и машины скорой помощи. Известно, что нападавшему удалось скрыться с места преступления.
Другие подробности инцидента не сообщаются.-0-
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