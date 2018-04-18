В Персидском заливе разбился вертолет - двое погибших

В персидском заливе потерпел крушение вертолет, принадлежащий иранской нефтяной компании. Об этом сообщают информагентства.
Вертолет перевозил пациента в больницу с острова Лаван на остров Киш. Больной и врач погибли, пилоту удалось спастись. Еще о двоих, летевших на этом же вертолете, пока ничего неизвестно.
На место крушения оперативно прибыли спасательные службы. О причине аварии ничего не сообщается.
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