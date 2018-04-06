В Перу обнаружены новые таинственные геоглифы

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологам удалось отыскать на плато Наска 50 неизвестных ранее геоглифов - гигантских узоров на поверхности земли. Об этом сообщают СМИ.

Изучив геоглифы, специалисты отыскали среди них множество рисунков, изображающих воинов культуры Паракас. При исследовании плато Наска были задействованы беспилотные летательные аппараты с фотокамерами и 3D-сканерами. Из-за эрозии почвы найденные рисунки оказались не такими четкими, как уже известные линии Наски. По этой причине увидеть их из кабины самолета довольно трудно.

Древние рисунки в долине Наска представляют собой причудливые сочетания линий и геометрических фигур. В некоторых из них можно узнать примитивные изображения животных или людей. На самых известных рисунках Наски запечатлены колибри, паук, кондор, а также ящерица и астронавт. Некоторые из них простираются более чем на 150 м в длину.

Впервые рисунки были замечены американским археологом Полом Косоком в 1939 году, когда тот пролетел над Наской на самолете. Ряд исследователей полагает, что изображения были оставлены культурой Наска, однако в настоящее время точно не установлено, кто создал геоглифы, каким образом и для чего.

Наска - пустынное плато и литосферная плита на южном побережье Перу. Также это название применяется к своеобразной археологической культуре, расцвет которой пришелся на промежуток между 500 г. до н.э. и 500 г.н.э.-0-