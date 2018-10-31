В Подмосковье горит кирпичный завод

31 октября, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Пожар произошел на территории Гжельского кирпичного завода в Раменском районе Подмосковья, площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв.м. Об этом ТАСС сегодня сообщили в пресс-службе главка МЧС по Московской области.

"По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение внутри ангара. Угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует, расстояние до жилых строений - 400 м", - сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, на складе хранятся пиломатериалы. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет.-0-