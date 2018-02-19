В Польше готовили покушение на правящую верхушку страны

Гражданин Польши заключен под стражу по подозрению в подготовке теракта против высшего руководства страны. Для этого он планировал использовать 300 кг взрывчатки, передают информагентства.

Закрытое следствие в отношении жителя окрестностей Ольштына и подготовку обвинительного заключения завершила прокуратура.

Польские правоохранители пока не разглашают, против кого готовилось преступление. По некоторым данным, в списке предполагаемых целей фигурировали президент, парламент и правительство. Подготовка к теракту шла в течение трех лет - с 2014 по 2017 гг.

Помимо 300 кг взрывчатки, у подозреваемого нашли взрыватели, запалы и другое. Также у него на законных основаниях хранилось 25 единиц оружия и 25 000 патронов.