В Польше готовили покушение на правящую верхушку страны

Гражданин Польши заключен под стражу по подозрению в подготовке теракта против высшего руководства страны. Для этого он планировал использовать 300 кг взрывчатки, передают информагентства.
Закрытое следствие в отношении жителя окрестностей Ольштына и подготовку обвинительного заключения завершила прокуратура.
Польские правоохранители пока не разглашают, против кого готовилось преступление. По некоторым данным, в списке предполагаемых целей фигурировали президент, парламент и правительство. Подготовка к теракту шла в течение трех лет - с 2014 по 2017 гг.
Помимо 300 кг взрывчатки, у подозреваемого нашли взрыватели, запалы и другое. Также у него на законных основаниях хранилось 25 единиц оружия и 25 000 патронов.
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