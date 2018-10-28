В Польше на посетителей ТРЦ обвалился потолок

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском городе Жешув на посетителей обвалился подвесной потолок площадью 40 на 50 метров на первом этаже в одном из магазинов торгово-развлекательного центра. Как сообщает сайт RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции, инцидент произошел 28 октября.

Пострадали семь человек. На момент прибытия медиков все они находились в сознании.

Посетителей торгового центра эвакуировали. Причины происшествия выясняются.-0-