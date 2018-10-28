В Польше на посетителей ТРЦ обвалился потолок

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском городе Жешув на посетителей обвалился подвесной потолок площадью 40 на 50 метров на первом этаже в одном из магазинов торгово-развлекательного центра. Как сообщает сайт RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции, инцидент произошел 28 октября.
Пострадали семь человек. На момент прибытия медиков все они находились в сознании.
Посетителей торгового центра эвакуировали. Причины происшествия выясняются.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3997 BYN
|2.396 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1109 BYN
|2.11 BYN
|2.116 BYN
|RUB
|3.2165 BYN
|3.2 BYN
|3.219 BYN