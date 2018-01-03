В порт Антверпена прибыли бананы, "фаршированные" семью тоннами кокаина

Представители бельгийской таможенной службы сообщили о задержании в порту Антверпена судна с 7-ю тоннами кокаина на борту. По сообщениям информационных агентств, наркотики спрятали в ящиках с бананами.

Бельгийские таможенники обнаружили опасный груз еще в минувшие выходные. По их мнению наркотики планировалось доставить в Нидерланды.

Пока точный пункт отправки корабля не установлен. По данному факту проводят проверку.