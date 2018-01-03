В порт Антверпена прибыли бананы, "фаршированные" семью тоннами кокаина

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
04 января 2018, Чт
+1°C
Сплошная облачность EUR 2.3814
USD 1.979
100 RUB 3.4342
Главное
Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2018 годом - новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
Президент
Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2018 год
Президент
Совмин утвердил концепцию совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года
Экономика
Осадки и до 7 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе
Общество
Хоккеисты минского "Динамо" обыграли на выезде двукратного обладателя Кубка Гагарина, магнитогорский "Металлург"
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Брисбене
08:47 Спорт
Акция по профилактике болезней системы кровообращения пройдет в Гомеле
08:43 Регионы
В Нью-Йорке ожидается снежная буря
08:23 В мире
Правоохранители изъяли у жителя Витебска более 30 таблеток с психотропом
08:19 Происшествия
Программы развития образования должны базироваться на прогнозе потребности экономики в кадрах
08:09 Общество
Президентский оркестр выступит с приветствием фестивалю "Январские музыкальные вечера"
07:44 Культура
В Светлогорске искали трех пропавших мальчиков
07:43 Происшествия
В Витебской области обсудят вопросы социально-экономического развития региона
07:25 Регионы
Лукашенко рассчитывает на углубление всестороннего сотрудничества Беларуси с Мьянмой
07:08 Президент
Картина дня: концепция развития ЖКХ, грибы в январе и очередной температурный рекорд зимы
07:00 Общество
Египтянин атаковал прохожих в Ирландии используя нож
01:05 В мире
На Атлантическом побережье США установится непогода
00:45 В мире
В особняке Билла и Хиллари Клинтон вспыхнул пожар
00:26 В мире
Более десятка человек погибли в результата взрыва мечети в Нигерии
00:05 В мире
Amazon запатентовала зеркало "смешанной реальности"
Вчера 23:46 Технологии
В порт Антверпена прибыли бананы, "фаршированные" семью тоннами кокаина
Вчера 23:26 В мире
Макрон хочет защитить французов от фейковых новостей
Вчера 23:05 В мире
Фотограф Обамы опубликовал снимок "ядерного чемоданчика"
Вчера 22:46 Калейдоскоп
Процессоры Intel, начиная с 2007 года, подвержены серьезным проблемам
Вчера 22:25 Технологии
За минувший год в мире продали более 90 млн новых автомобилей
Вчера 22:05 В мире
Все новости
Сюжеты
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Чемпионат КХЛ-2017/2018 Чемпионат КХЛ-2017/2018
XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея
Жилье в Минске Жилье в Минске
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Новый год Новый год
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В порт Антверпена прибыли бананы, "фаршированные" семью тоннами кокаина

В мире 03.01.2018 | 23:26

Представители бельгийской таможенной службы сообщили о задержании в порту Антверпена судна с 7-ю тоннами кокаина на борту. По сообщениям информационных агентств, наркотики спрятали в ящиках с бананами.

Бельгийские таможенники обнаружили опасный груз еще в минувшие выходные. По их мнению наркотики планировалось доставить в Нидерланды.

Пока точный пункт отправки корабля не установлен. По данному факту проводят проверку.

﻿
Теги
Бельгия, наркотики
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3814 BYN 2.38 BYN 2.389 BYN
USD
1.979 BYN 1.986 BYN 2.005 BYN
RUB
3.4342 BYN 3.41 BYN 3.435 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Зимой под Гродно выросли лисички
Все видео

Фотоновости

Хоккеисты "Медведя" и "Шахтера" сыграли в первом матче финального турнира "Золотая шайба"
Все фото

Инфографика

Задачи социально-экономического развития Беларуси на 2018 год Основными целями социально-экономического развития Беларуси в 2018 году являются повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение устойчивого экономического роста и создание дополнительных условий для его ускорения в последующие годы.
Вся инфографика
Президент
Рост ВВП 3,5%, инфляция не более 6% - Лукашенко подписал указ о задачах развития Беларуси на 2018 год
Лукашенко рассчитывает на углубление всестороннего сотрудничества Беларуси с Мьянмой
Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами трагического ДТП в Перу
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Беларуси предложили председательство в некоторых весомых международных организациях - Макей
Дальнейшая либерализация визового режима для иностранцев важна для Беларуси - Макей
Кобяков рассказал об идеальном праздновании Нового года
Экономика
Фото из архива Совмин утвердил концепцию совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года
Программные кассы можно будет использовать во второй половине 2018 года при реализации товаров и услуг
Белорусский рубль на торгах 3 января ослаб к трем основным валютам
Происшествия
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома В Пружанском районе легковушка сбила зубра
Правоохранители изъяли у жителя Витебска более 30 таблеток с психотропом
В Светлогорске искали трех пропавших мальчиков
Общество
Фото из архива В Беларуси заболеваемость ОРИ находится на низком уровне
Программы развития образования должны базироваться на прогнозе потребности экономики в кадрах
Картина дня: концепция развития ЖКХ, грибы в январе и очередной температурный рекорд зимы
Регионы
Анатолий Лис. Фото из архива Анатолий Лис поручил рассмотреть варианты кредитования частной компании по пошиву одежды в Кобрине
Акция по профилактике болезней системы кровообращения пройдет в Гомеле
В Витебской области обсудят вопросы социально-экономического развития региона
Спорт
Во время матча. Фото ХК "Металлург" (Магнитогорск) Хоккеисты минского "Динамо" обыграли на выезде двукратного обладателя Кубка Гагарина, магнитогорский "Металлург"
Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Обыграть "Металлург" позволили дисциплинированные действия в защите - тренер "Динамо"
Технологии
Крупнейшие мировые компании-поставщики электронных услуг начнут отчислять НДС в белорусский бюджет
Amazon запатентовала зеркало "смешанной реальности"
Процессоры Intel, начиная с 2007 года, подвержены серьезным проблемам
Культура
Лучшие фото БЕЛТА - 2017
Президентский оркестр выступит с приветствием фестивалю "Январские музыкальные вечера"
Для участия в национальном отборе "Евровидения-2018" поступило 95 заявок
Калейдоскоп
Гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака
Фотограф Обамы опубликовал снимок "ядерного чемоданчика"
Кинокритики выбрали самый лучший фильм о Гарри Поттере
Все круглые столы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова 13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев 11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Пресс-центр
Пресс-конференция Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский 21 декабря Настоящее и будущее белорусской энергетики Пресс-конференция Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша 19 декабря Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси Пресс-конференция Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий 6 декабря Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя Онлайн-конференция Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин 6 декабря Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Ри Йонг Сон,
Ким Майонг Ганн,
Вячеслав Бержец 29 ноября VII Международные игры боевых искусств в Минске
Газета 7 дней
Сват, который не терпит смех ради смеха
В четыре руки
Персик с поволокой
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Лидия ЕРМОШИНА. Выборы – от слова «выбирать»
Віктар ЛОЎГАЧ. Партфель дэпутата
Виолетта САЛОДКАЯ. Преграждая путь диверсантам
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2016
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2017гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия