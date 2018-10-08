В пригороде Санкт-Петербурга произошел взрыв в котельной

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в дизельной котельной на предприятии "Автодор СПб" в пригороде Петербурга. Об этом сообщает Пятый телевизионный канал. В Горелово, где расположена котельная, на улицу Коммунаров прибыли экстренные службы и машины реанимации.

Специалисты не исключают возможности повторного взрыва. Информации о количестве пострадавших пока не поступало. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.-0-