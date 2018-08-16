В регионе Лигурия на год введут режим ЧП из-за трагедии возле Генуи

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении чрезвычайного положения на 12 месяцев в регионе Лигурия в связи с обрушением автомобильного моста возле Генуи, сообщает служба новостей ВВС.

По словам Джузеппе Конте, власти Лигурии получат 5 млн евро для ликвидации последствий трагедии.

Премьер-министр Италии подтвердил информацию о намерении правительства начать судебное разбирательство в отношении частной компании Autostrade per l'Italia, которая отвечала за эксплуатацию и содержание моста, а также автомагистрали A10, которая проходила через мост.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли заявил, что штраф Autostrade per l'Italia может составить 150 млн евро. Руководство дорожной компании отвергло обвинения, заявив, что каждые три месяца состояние моста проверялось.

Обрушение автомобильного моста возле итальянского города Генуя произошло 14 августа. По последним данным, погибли 39 человек, в том числе трое детей. 15 человек госпитализированы, 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

Под завалами все еще могут находиться люди, однако спасатели считают, что шансы найти выживших невелики.-0-

В Италии объявят общенациональный траур в связи с трагедией в Генуе "Мы приняли решение объявить один день национального траура, мы должны еще определиться с датой, которая бы совпадала с днем похорон погибших", - сказал Джузеппе Конте.

Компанию-оператора моста в Генуе могут оштрафовать на 150 млн евро Министр заявил, что были допущены серьезные нарушения в содержании моста. В связи с этим после случившейся трагедии руководство Autostrade per l'Italia должно подать в отставку.

Десятки людей погибли при обрушении моста возле Генуи Из-под обломков уже извлечено несколько автомобилей, водители и пассажиры которых мертвы. Точное число жертв пока установить трудно, продолжается разбор завалов.